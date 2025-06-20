"Барыс" потерпел поражение от "Авангарда" в чемпионате КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в матче в рамках второго игрового дня 23-го тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй игровой день 23-го тура чемпионата КХЛ 3х3 соперником казахстанского коллектива был омский "Авангард".

Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась победой соперников с итоговым счетом 4:5.

Дубль в составе астанинский команды оформил Всеволод Логвин, также по шайбе на свой счет записали Саян Данияр и Дмитрий Макеев.

Завтра, 21 июня, "Барыс" проведет матчи третьего игрового дня 23-го тура против челябинского "Трактора" и казанского "Ак Барса".

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