"Барыс" потерпел поражение от "Авангарда" в чемпионате КХЛ 3х3
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Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в матче в рамках второго игрового дня 23-го тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Во второй игровой день 23-го тура чемпионата КХЛ 3х3 соперником казахстанского коллектива был омский "Авангард".
Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась победой соперников с итоговым счетом 4:5.
Дубль в составе астанинский команды оформил Всеволод Логвин, также по шайбе на свой счет записали Саян Данияр и Дмитрий Макеев.
Завтра, 21 июня, "Барыс" проведет матчи третьего игрового дня 23-го тура против челябинского "Трактора" и казанского "Ак Барса".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2257806-barys-poterpel-porazhenie-ot-avangarda-v-chempionate-khl-3h3/
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