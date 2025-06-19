"Барыс" потерпел два поражения за один день в чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в первый игровой день 23-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанского коллектива в стартовый игровой день стали казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первой игре против казанцев "Барыс" потерпел поражение со счетом 3:6. Забитыми шайбами в составе астанинского клуба отметились Всеволод Логвин, Александр Мигунов и Дмитрий Макеев.

Во втором матче против челябинцев казахстанская команда уступила с разгромным счетом 4:10. Авторами голов за "Барыс" стали Дмитрий Макеев, Саян Данияр, Александр Мигунов и Михаил Рахманов.

23-й тур чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги продолжится завтра, 20 июня. Астанинский клуб сыграет против омского "Авангарда".

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