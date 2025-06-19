"Барыс" потерпел два поражения за один день в чемпионате КХЛ
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Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в первый игровой день 23-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперниками казахстанского коллектива в стартовый игровой день стали казанский "Ак Барс" и челябинский "Трактор". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.
В первой игре против казанцев "Барыс" потерпел поражение со счетом 3:6. Забитыми шайбами в составе астанинского клуба отметились Всеволод Логвин, Александр Мигунов и Дмитрий Макеев.
Во втором матче против челябинцев казахстанская команда уступила с разгромным счетом 4:10. Авторами голов за "Барыс" стали Дмитрий Макеев, Саян Данияр, Александр Мигунов и Михаил Рахманов.
23-й тур чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги продолжится завтра, 20 июня. Астанинский клуб сыграет против омского "Авангарда".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2257413-barys-poterpel-dva-porazheniya-za-odin-den-v-chempionate-khl/
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