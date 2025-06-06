"Барыс" потерпел третье поражение подряд в новом чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел третий матч 22-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды по второму соревновательному дню 22-го тура чемпионата было минское "Динамо".

Матч прошел на ледовом комплексе "Южный Лед"и завершился победой команды из Минска со счетом 5:4.

Забитыми шайбами в составе "Барыса" отметились Константин Пушкарев, Станислав Филиппенко, Карим Кажибеков и Александр Мигунов.

Это третье поражение подряд для астанинского клуба. Вчера, 5 июня, в первый соревновательный день "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" и новосибирской "Сибири".

22 тур чемпионата 3х3 КХЛ продолжится завтра, 7 июня. "Барыс" сыграет против "Сибири" и "Авангарда".

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