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37-летнего вратаря признали лучшим игроком ЧМ-2025 по хоккею

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Швейцарский хоккеист Леонардо Дженони
Леонардо Дженони. Фото: MAGNUS LEJHALL/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Голкипер мужской сборной Швейцарии по хоккею Леонардо Дженони признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен был основным вратарем национальной команды на турнире, который проходил в Швеции и Дании. Сборная Швейцарии дошла до финала, но потерпела поражение от США в овертайме и стала серебряным призером.

Дженони был признан лучшим игроком решающего матча в составе своей команды. Также он получил звание MVP всего турнира.

По ходу чемпионата 37-летний голкипер принял участие в семи встречах, отразил 143 из 150 бросков в створ своих ворот (95,33%) и пропустил семь шайб (коэффициент надежности — 0,99). В его активе четыре шатаута, то есть "сухих" побед.

Для Дженони серебро чемпионата мира 2025 года стало третьим в карьере. На клубном уровне он выступает за швейцарский "Цуг".

Кроме того, Дженони вошел в символическую сборную ЧМ-2025. Из защитников включили швейцарца Дина Кукана и американца Зака Веренски, из форвардов — датчанина Ника Олесена, шведа Элиаса Линдхольма и чеха Давида Пастрняка, который выиграл бомбардирскую гонку (шесть голов и девять результативных передач в восьми матчах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2248722-37-letnego-vratarya-priznali-luchshim-igrokom-chm-2025-po-hokkeyu/