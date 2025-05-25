Сборная США обыграла Швейцарию и впервые за 65 лет стала чемпионом мира по хоккею

Мужская сборная США по хоккею в овертайме обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира 2025 года, который проходил в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на "Авичи Арене" в Стокгольме. В основное время команды не забросили ни одной шайбы.

Овертайм проходил в формате 3х3, и решающий гол забил Тейдж Томпсон на 63-й минуте. Результативными передачами отметились Логан Кули и Брэди Шей.

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер Джереми Свейман, который отразил все 25 бросков в створ своих ворот. Его коллега Леонардо Дженони сделал 39 сейвов, в том числе отразил буллит от Конора Гарланда во втором периоде, и был признан лучшим игроком финала в составе сборной Швейцарии. Аналогичную награду у американцев получил Томпсон.

Для сборной США это был первый финал чемпионата мира с 1960 года, когда она выиграла золото. Также американцы становились сильнейшими в 1933-м. Последний раз они попадали на пьедестал в 2021-м, когда взяли бронзу.

Сборная Швейцарии второй раз подряд и пятый раз в истории стала серебряным призером. Это повторение лучшего результата команды.

Напомним, бронзовыми медалистами чемпионата мира 2025 года стали шведы, которые в матче за третье место обыграли датчан.

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