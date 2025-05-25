Сборная Швеции по хоккею второй раз подряд выиграла бронзу чемпионата мира

Мужская сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Дании и стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Авичи Арене" в Стокгольме. Ранее они проиграли в полуфиналах, поэтому в очном матче оспаривали бронзу.

Шведы одержали победу со счетом 6:2 благодаря дублям Микаэля Баклунда (26 и 30 минута) и Маркуса Юханссона (38, 49), который во втором случае отличился в большинстве. Еще по шайбе забросили Лукас Рэймонд (43, в меньшинстве) и Мика Зибанеджад (56).

Авторами голов в составе сборной Дании стали Ник Олесен (44, в большинстве) и Николай Элерс (47).

Таким образом, шведы второй раз подряд выиграли бронзовые медали чемпионата мира. Датчане же впервые пробились в полуфинал, а четвертое место стало их лучшим результатом в истории.

Напомним, за золото на чемпионате мира 2025 года сыграют сборные Швейцарии и США. Финал начнется 25 мая в 23:20 по казахстанскому времени.

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