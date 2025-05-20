Сборная США нанесла Чехии первое поражение на ЧМ-2025 по хоккею

Мужская сборная США по хоккею победой над Чехией завершила групповой этап чемпионата мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в седьмом туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 5:2 в пользу американцев.

У победителей дубль в большинстве оформил Фрэнк Назар (42, 48 минуты), еще по шайбе забросили Джош Доан (10), Логан Кули (54) и Эндрю Пик (58, в пустые ворота). У чехов голами отметились Давид Пастрняк (21) и Мартин Нечас (29, в большинстве).

Поражение стало для действующих чемпионов мира первым на турнире. Чехи с 17 очками опустились на третью позицию в таблице. Американцы завершили групповой этап вторыми, опередив соперников по дополнительным показателям. Выиграли группу В швейцарцы, которые ранее обыграли Казахстан в последнем туре.

В параллельной встрече другой восьмерки финны одержали победу над словаками со счетом 2:1 благодаря голам Патрика Пуйстолы (6) и Валлтери Мерели (39). Автором единственного гола проигравших стал Роберт Лантоши (55, в большинстве).

Финны с 16 очками поднялись на вторую позицию, но их еще могут обойти канадцы, которые позднее встретятся со шведами. Словаки с семью баллами завершили групповой этап на шестой позиции.

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