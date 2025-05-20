Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная США нанесла Чехии первое поражение на ЧМ-2025 по хоккею

Опубликовано:

Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная США по хоккею победой над Чехией завершила групповой этап чемпионата мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в седьмом туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 5:2 в пользу американцев.

У победителей дубль в большинстве оформил Фрэнк Назар (42, 48 минуты), еще по шайбе забросили Джош Доан (10), Логан Кули (54) и Эндрю Пик (58, в пустые ворота). У чехов голами отметились Давид Пастрняк (21) и Мартин Нечас (29, в большинстве).

Поражение стало для действующих чемпионов мира первым на турнире. Чехи с 17 очками опустились на третью позицию в таблице. Американцы завершили групповой этап вторыми, опередив соперников по дополнительным показателям. Выиграли группу В швейцарцы, которые ранее обыграли Казахстан в последнем туре.

В параллельной встрече другой восьмерки финны одержали победу над словаками со счетом 2:1 благодаря голам Патрика Пуйстолы (6) и Валлтери Мерели (39). Автором единственного гола проигравших стал Роберт Лантоши (55, в большинстве).

Финны с 16 очками поднялись на вторую позицию, но их еще могут обойти канадцы, которые позднее встретятся со шведами. Словаки с семью баллами завершили групповой этап на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2247066-sbornaya-ssha-nanesla-chehii-pervoe-porazhenie-na-chm-2025-po-hokkeyu/