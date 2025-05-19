Сборная Казахстана опустилась в зону вылета из топ-дивизиона чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Казахстана по хоккею опустилась на последнее место в группе чемпионата мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Изменения в таблице произошли по итогам матча группы В между командами Венгрии и Норвегии. Игра на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершилась со счетом 1:0 в пользу скандинавов.

Единственную шайбу в равных составах на седьмой минуте забросил Ноа Стин. Шатаут оформил голкипер Тобиас Норманн, который отразил все 17 бросков в створ своих ворот.

Победа позволила сборной Норвегии набрать четыре очка и подняться на шестое место в таблице. Венгры с тремя баллами опустились на седьмую позицию. Благодаря победе в личной встрече они опережают казахстанцев, в активе которых также три очка.

И норвежцы, и венгры завершили выступление на чемпионате мира. У сборной Казахстана остался матч со Швейцарией, который начнется 20 мая в 15:20 по времени Астаны.

Таким образом, если команда Олега Болякина проиграет заключительную встречу в основное время, то останется на последней позиции в группе и покинет топ-дивизион чемпионата мира по хоккею. Если казахстанцы наберут хотя бы очко в матче со швейцарцами, то сохранят прописку.

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