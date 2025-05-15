Действующие чемпионы мира по хоккею одержали разгромную победу перед матчем с Казахстаном

Мужская сборная Чехии по хоккею одержала крупную победу над Венгрией на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 6:1 в пользу чехов.

Дубль в составе победителей оформил Давид Пастрняк (18 и 44 минуты), еще по шайбе забросили Якуб Флек (20), Петр Кодытек (30), Ондржей Беранек (47, в большинстве) и Лукаш Седлак (48). Автором единственного гола венгров стал Андраш Михалик (36).

Победа позволила чехам набрать 11 очков и возглавить группу В. Действующие чемпионы миры будут следующими соперниками сборной Казахстана. Очный матч команд начнется 17 мая в 19:20 по времени Астаны.

Венгры с тремя очками занимают шестое место. По дополнительным показателям они опережают казахстанцев, ниже которых идет только Норвегия.

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