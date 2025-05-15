Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Действующие чемпионы мира по хоккею одержали разгромную победу перед матчем с Казахстаном

Опубликовано:

Чешский хоккеист Давид Пастрняк
Давид Пастрняк. Фото: Andrea Branca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Чехии по хоккею одержала крупную победу над Венгрией на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 6:1 в пользу чехов.

Дубль в составе победителей оформил Давид Пастрняк (18 и 44 минуты), еще по шайбе забросили Якуб Флек (20), Петр Кодытек (30), Ондржей Беранек (47, в большинстве) и Лукаш Седлак (48). Автором единственного гола венгров стал Андраш Михалик (36).

Победа позволила чехам набрать 11 очков и возглавить группу В. Действующие чемпионы миры будут следующими соперниками сборной Казахстана. Очный матч команд начнется 17 мая в 19:20 по времени Астаны.

Венгры с тремя очками занимают шестое место. По дополнительным показателям они опережают казахстанцев, ниже которых идет только Норвегия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245485-deystvuyushchie-chempiony-mira-po-hokkeyu-oderzhali-razgromnuyu-pobedu-pered-matchem-s-kazahstanom/