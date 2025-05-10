Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Канады по хоккею всухую выиграла первый матч на чемпионате мира 2025 года

Опубликовано:

Канадские хоккеисты Сидни Кросби и Натан Маккиннон (слева направо)
Сидни Кросби и Натан Маккиннон (слева направо). Фото: Xavier Laine/Getty Images

Мужская сборная Канады по хоккею одержала "сухую" победу над командой Словении в первом матче на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе А встретились на арене в Стокгольме. Для обеих команд этот матч был первым на турнире.

Канадцы одержали победу со счетом 4:0 благодаря дублю Бо Хорвата (8, 34 минуты), который в обоих случаях реализовал численное преимущество, а также голам Натана Маккиннона (24) и Ноа Добсона (37, в большинстве).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил Дилан Гаранд, отразивший все 11 бросков в створ своих ворот.

Таким образом, канадцы набрали три очка и вышли на промежуточное второе место в группе. По дополнительным показателям их опережают только шведы, стартовавшие на турнире с разгромной победы.

Словенцы без набранных баллов идут на седьмой позиции и пока обходят только команду Словакии.

На прошлом чемпионате мира сборная Канады заняла четвертое место. Словенцы же год назад стали вторыми в дивизионе IA и заработали путевку в элитный дивизион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243613-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-vsuhuyu-vyigrala-pervyy-match-na-chempionate-mira-2025-goda/