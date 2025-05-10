Сборная Канады по хоккею всухую выиграла первый матч на чемпионате мира 2025 года

Мужская сборная Канады по хоккею одержала "сухую" победу над командой Словении в первом матче на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе А встретились на арене в Стокгольме. Для обеих команд этот матч был первым на турнире.

Канадцы одержали победу со счетом 4:0 благодаря дублю Бо Хорвата (8, 34 минуты), который в обоих случаях реализовал численное преимущество, а также голам Натана Маккиннона (24) и Ноа Добсона (37, в большинстве).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил Дилан Гаранд, отразивший все 11 бросков в створ своих ворот.

Таким образом, канадцы набрали три очка и вышли на промежуточное второе место в группе. По дополнительным показателям их опережают только шведы, стартовавшие на турнире с разгромной победы.

Словенцы без набранных баллов идут на седьмой позиции и пока обходят только команду Словакии.

На прошлом чемпионате мира сборная Канады заняла четвертое место. Словенцы же год назад стали вторыми в дивизионе IA и заработали путевку в элитный дивизион.

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