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Разгромами завершились первые матчи сборных Швеции и США на чемпионате мира по хоккею

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Шведский хоккеист Микаэль Баклунд
Микаэль Баклунд. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Мужские сборные Швеции и США с крупных побед стартовали на чемпионате мира по хоккею 2025 года, который проходит в Стокгольме и Хернинге, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды провели параллельные матчи в первый день турнира. Шведы выступают в группе А (Стокгольм), американцы — в группе В (Хернинг).

Скандинавская сборная на старте чемпионата мира обыграла словаков со счетом 5:0 благодаря голам Микаэля Баклунда (12 минута), Лео Карлссона (19), Юнаса Бродина (20), Элиаса Линдхольма (39) и Мики Зибанеджада (58). Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил Якоб Маркстрем, отразивший все 15 бросков в створ своих ворот.

Американцы в первом туре разгромили датчан с аналогичным счетом. Дубль оформил Мэтти Бенирс (29, 57), по шайбе забросили Каттер Готье (18), Логан Кули (24, в большинстве) и Мэйсон Лорей (50). Шатаут в активе Джоуи Даккорда, который отразил все 26 бросков в створ своих ворот.

Шведы и американцы стали промежуточными лидерами своих групп. Напомним, что вместе с США и Данией в восьмерке выступают сборная Казахстана, а также Норвегия, Германия, Венгрия, Чехия и Швейцария.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2243490-razgromami-zavershilis-pervye-matchi-sbornyh-shvecii-i-ssha-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/