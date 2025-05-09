Действующие чемпионы мира по хоккею потеряли очко в первом матче группы с Казахстаном

Мужская сборная Чехии по хоккею с победы в овертайме стартовала на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Дании и Швеции, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие чемпионы мира сыграли в первом туре группы В со швейцарцами и одержали победу в овертайме со счетом 5:4.

Основное время завершилось вничью — 4:4. У швейцарцев отличились Кристиан Марти (2 минута), Дамьен Риа (18), Сандро Шмид (42, в большинстве) и Свен Андригетто (49). У чехов авторами голов стали Матей Странски (20, в большинстве), Филип Задина (27), Филип Пирохта (36) и Лукаш Седлак (57, в большинстве). В овертайме в формате 3х3 победную шайбу забросил Роман Червенка (63).

Таким образом, чехи набрали два очка и возглавили таблицу. В активе швейцарцев теперь один балл. Также в группе В, матчи которой проходят в датском Хернинге, выступают Казахстан, США, Дания, Норвегия, Венгрия и Германия.

В параллельной встрече другой восьмерки сборная Финляндии в основное время обыграла австрийцев со счетом 2:1. В составе победителей по шайбе забросили Патрик Пуйстола (5) и Юусо Пярссинен (8), автором единственного гола в составе их соперников стал Бернд Вольф (14).

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