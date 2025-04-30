Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на матчи против России и Беларуси

Тренерский штаб национальной мужской сборной Казахстана по хоккею объявил состав игроков на товарищеский турнир "Qazaqstan Hockey Open", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

С 1 по 3 мая на «Барыс Арене» сборная Казахстана по хоккею встретится с командами России и беларуси в рамках "Qazaqstan Hockey Open".

Тренерский штаб представил состав на турнир:

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков («Магнитка», Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев («Арлан», Кокшетау), Максим Павленко («Рязань – ВДВ», Рязань, ВХЛ);

Защитники: Степен Александров («Торпедо», Усть-Каменогорск), Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все - «Барыс», Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников («Адмирал», Владивосток, КХЛ) Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Валерий Орехов («Металлург», Магнитогорск, КХЛ).

Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все - «Барыс», Астана, КХЛ), Владимир Волков, Денис Чапоров («Арлан», Кокшетау), Вячеслав Колесников («Номад», Астана), Артем Лихотников («Хумо», Ташкент), Никита Михайлис («Металлург», Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев («Юнисон», Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков («Адмирал», Владивосток, КХЛ).

Сразу после турнира команда отправится в Швецию, где уже 6 мая проведет контрольную встречу против команды Словении. 7 мая наша сборная прибудет в Данию и уже 10 мая проведет первый матч чемпионата мира против Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая. Сборная Казахстана выступит в группе «В», где сыграет с командами Норвегии, Дании, Германии, Венгрии, Чехии, Швейцарии и США.

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