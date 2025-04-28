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"Хотят реабилитироваться своей игрой перед болельщиками": Олег Болякин — о подготовке к чемпионату мира

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Олег Болякин
Олег Болякин. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

В столице прошла открытая тренировка национальной сборной Казахстана по хоккею, на которой главный тренер Олег Болякин прокомментировал подготовку команды к предстоящему чемпионату мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские хоккеисты продолжают проводить учебно-тренировочный сбор перед чемпионом мира.

1 мая сборная Казахстана сыграет первый матч товарищеского турнира с командами России и Беларуси.

"По составу приехали все, кого мы планировали. Многих игроков отсмотрели, определили квалификацию. У нас не так много времени на подготовку. По Роману Старченко, он 30-го апреля нам уже точно сможет сказать, в каком он находится состоянии, потому что доктора давали прогноз, что 30-го числа можно выходить на лед. Он горит желанием присоединиться к команде и помочь.
У нас три вратаря. На данный момент все понимают, что у Кудрявцева была игровая практика. Он готов к чемпионату мира. Также Маким Павленко и Джелал-ад-Дин Амирбеков готовы. На 98 процентов мы уже понимаем окончательный состав на чемпионат мира.
В группе А все достаточно квалифицированные команды. Европейский хоккей такой, что они все пропагандируют агрессивную игру. Мы сейчас тренировочный процесс перестроили и ребята понимают, что будет не просто. Все понимают, что не совсем успешно "Барыс" выступил в этом сезоне и те, кто играл там, хотят реабилитироваться своей игрой перед болельщиками", - рассказал специалист.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 9 по 25 мая в Дании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2240241-hotyat-reabilitirovatsya-svoey-igroy-pered-bolelshchikami-oleg-bolyakin-o-podgotovke-k-chempionatu-mira/