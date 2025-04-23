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Сборная Казахстана по хоккею получит мощное усиление перед чемпионатом мира

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Казахстанский хоккеист Роман Старченко
Роман Старченко. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) сообщила о том, что лидер национальной сборной Роман Старченко присоединится к команде перед чемпионатом мира в Дании, передает NUR.KZ.

18 апреля тренерским штабом был назван расширенный состав на предстоящий чемпионат мира. В списке не оказалось капитана команды Романа Старченко, который восстанавливался после травмы.

Как сообщил главный тренер национальной сборной Олег Болякин, хоккеист присоединится к коллективу и сможет выйти на лед уже 25-26 апреля.

"25-26 апреля он уже выйдет на лед, и планируем, что поедет с командой на чемпионат мира. Думаю, для нас, для команды, для болельщиков – это хорошая новость. Роман сделал операцию и сейчас проходит процесс заживления и реабилитации, динамика хорошая. Рома как лидер, как игрок нам необходим. Такие игроки и в раздевалке, и на льду своим примером показывают, как надо относиться к работе, как надо играть", - заявил Болякин.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 9 по 25 мая в Дании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2238705-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-poluchit-moshchnoe-usilenie-pered-chempionatom-mira/