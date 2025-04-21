Казахстанские хоккеисты одержали первую победу на чемпионате мира 2025 года

Мужская юношеская сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала первую победу на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IA, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования второй по силе лиги проходят в венгерском Секешфехерваре. В первом матче казахстанцы по буллитам проиграли словенцам, а во втором встретились с хозяевами турнира.

Отечественные хоккеисты одержали "сухую" победу над венграми со счетом 4:0. Заброшенными шайбами отметились Александр Симахин (13 минута), Даниил Медведев (16), Егор Кравченко (23, в меньшинстве) и Тимур Миндубаев (33). Голкипер Танирхан Алпысбаев отразил все 35 бросков в створ своих ворот и оформил шатаут.

Победа в основное время позволила сборной Казахстана набрать четыре очка и подняться на второе место в таблице. Выше находится только Дания, в активе которой максимальные шесть баллов. По три очка заработали украинцы и австрийцы, два на счету словенцев. Венгры без набранных баллов замыкают таблицу.

Напомним, что в прошлом году казахстанцы выступили в элитном дивизионе, но вылетели из него. Для возвращения в высшую лигу необходимо выиграть нынешний турнир. Худшая команда, напротив, вылетит в дивизион ниже.

В третьем туре казахстанцы сыграют с Данией. Матч начнется 23 апреля в 22:30 по времени Астаны.

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