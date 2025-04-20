Казахстанские хоккеисты c поражения стартовали на чемпионате мира 2025 года

Мужская юношеская сборная Казахстана по хоккею (U18) проиграла стартовый матч на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IA, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования с участием шести команд проходят в венгерском Секешфехерваре. В первом туре казахстанцы встретились со сборной Словении, которая в прошлом году выиграла дивизион IB и получила повышение в классе.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. У казахстанцев по шайбе забросили Айтуар Нуржанов (7 минута) и Бексултан Макыш (41), у словенцев — Нейц Голоб (20) и Габер Зупан Скрль (25), которые реализовали большинство.

В овертайме в формате 3х3 соперники не отметились решающим голом. В итоге результат матча определила серия буллитов. Словенцы реализовали две попытки, казахстанцы — ни одной.

Таким образом, сборная Словении одержала победу со счетом 3:2 и набрала два очка, что позволило ей расположиться на третьей позиции. Казахстанцы с одним баллом идут четвертыми. Лидируют датчане и украинцы, которые в первом туре одержали победы в основное время над Австрией и Венгрией соответственно.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 21 апреля. В 22:30 по времени Астаны начнется игра с Венгрией.

Напомним, что в прошлом году казахстанцы выступили в элитном дивизионе, но вылетели из него. Для возвращения в высшую лигу необходимо выиграть нынешний турнир рангом ниже.

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