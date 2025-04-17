Сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу перед стартом чемпионата мира

Юношеская сборная Казахстана по хоккею сыграла контрольный матч перед стартом чемпионата мира в Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

Казахстанская команда провела товарищескую встречу против местной команды. Счет казахстанцы открыли уже в первом периоде. Гол забил Александр Симахин, вслед за ним преимущество удвоил Леонид Шакенов.

Второй отрезок игры завершился со счетом 4:1. Шайбы в составе отечественной команды забросили Аристарх Киреев и Бексултан Макыш. В третьем периоде еще два гола забили Алишер Саркенов и Святослав Евплов. Итоговый счет 6:1 в пользу сборной Казахстана.

Юношеский чемпионат мира в дивизионе IA пройдет с 20 по 26 апреля.

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