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"Арлан" из Кокшетау второй раз подряд стал чемпионом Казахстана по хоккею

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Хоккеисты "Арлана" в сезоне 2024/25
Хоккеисты "Арлана". Фото: Пресс-служба ХК "Арлан"

Хоккейный клуб "Арлан" из Кокшетау обыграл "Торпедо" из Усть-Каменогорска в финале Pro Hokei Ligasy — чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая серия плей-офф проводилась до четырех побед. "Арлан" обыграл "Торпедо" четырежды и ни разу не уступил.

Во вторник команда из Кокшетау на выезде одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Степана Санникова и Владислава Никулина на 39-й минуте. Единственную шайбу хозяев забросил Максим Базанов (52).

Ранее "Арлан" дважды выиграл дома (9:2 и 6:3) и еще один раз — в гостях (3:2). Таким образом, клуб из "Кокшетау" во второй раз подряд и в третий раз в истории стал чемпионом Казахстана.

По этому показателю "Арлан" догнал павлодарский "Иртыш" и карагандинскую "Сарыарку". Больше титулов только у "Торпедо" (13) и атырауского "Бейбарыса" (4).

Кроме того, "Арлан" оформил "золотой дубль", так как в начале нынешнего сезона выиграл и Кубок Казахстана по хоккею. Отметим, что в 2019 году клуб из Кокшетау первым в истории страны стал обладателем Континентального кубка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2236001-arlan-iz-kokshetau-vtoroy-raz-podryad-stal-chempionom-kazahstana-po-hokkeyu/