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В чемпионате Казахстана по хоккею пройдет четвертый матч финальной серии

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Момент матча "Арлан" - "Торпедо"
Момент матча "Арлан" - "Торпедо". Фото: пресс-служба ХК "Арлан"

15 апреля в Усть-Каменогорске состоится четвёртый матч финальной серии Pro Ligasy сезона 2024-2025 годов между «Арланом» и «Торпедо», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Казахстанской федерации хоккея.

В противостоянии за золотые медали сошлись первая и вторая команды регулярного чемпионата. Финальная серия стартовала в Кокшетау, где «Арлан» одержал две уверенные победы. Эти игры посетили три тысячи зрителей.

В третьей встрече серии в Усть-Каменогорске "Топердо" не смотря на упорную борьбу не смогли одержать победу на командой из Кокшетау.

Станет ли четвёртый поединок решающим в данной серии, и «Арлан» сделает чемпионский дубль или «Торпедо» найдёт в себе силы продлить сезон. Ответы на эти вопросы можно узнать уже завтра. Начало четвёртого матча в 19:30.

Прямая трансляция встречи запланирована на телеканалах Qazsport и InHockey, Кинопоиске, а также на сайте pro.ligasy.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2235713-v-chempionate-kazahstana-po-hokkeyu-proydet-chetvertyy-match-finalnoy-serii/