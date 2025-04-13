Казахстанские хоккеистки проиграли третий матч подряд и потеряли шансы на золото чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла Латвии в рамках чемпионата мира 2025 года в дивизионе IB, который принимает британский Дамфрис, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в четвертом туре. Матч завершился победой латвиек со счетом 7:3.

В составе балтийской команды по дублю оформили Лига Милйоне (18 и 54 минуты) и Криста Николь Йип-Чак (34, 44), которые по одной шайбе забросили в большинстве и меньшинстве соответственно. Еще по голу забили Ханна Штраусе (2 минута), Анна Лагздина (47, в большинстве) и Карина Силаяне (52).

У казахстанок авторами заброшенных шайб стали Мунира Саяхаткызы (26), Мадина Турсынова (29) и София Зубкова (31), которую признали лучшим игроком матча в составе команды.

Победа позволила латвийкам набрать девять очков и закрепиться на второй позиции. Однако выше команда не поднимется, так как первое место в дивизионе IB и выход в более престижную лигу себе обеспечила сборная Италии, уже выигравшая четыре матча с общим счетом 27:0.

Казахстанки же с тремя очками занимают пятую строчку. Они опережают только словенок, у которых нет набранных баллов.

В последнем туре сборные Казахстана и Словении проведут очный матч. Он начнется 15 апреля в 17:00 по времени Астаны.

Команда, которая займет последнее место в дивизионе IB, вылетит в более низкую лигу.

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