Казахстанские хоккеистки потерпели первое поражение на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела "сухое" поражение от команды Италии в дивизионе IB чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках второго тура. Итальянки выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Кристин Делла Ровере (5 минута, в большинстве) и Анны Каумо (55). Вратарь Мартина Федель отразила все 19 бросков в створ своих ворот.

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана была признана защитница Анна Пяткова.

Победа позволила итальянкам набрать максимальные шесть очков и остаться на первом месте с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 14:0. Казахстанки, обыгравшие на старте Южную Корею, с тремя баллами идут на третьей позиции.

В следующем туре отечественная команда встретится с хозяйками соревнований — британками. Матч начнется в полночь с 12 на 13 апреля по казахстанскому времени.

Также в дивизионе IB выступают Словения и Латвия. Сильнейшая из шести сборных получит повышение в классе, слабейшая — вылетит в более низкую лигу.

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