Сборная Казахстана с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею выиграла первый матч на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IB, который проходит в британском Дамфрисе, передает корреспондент NUR.KZ.

В стартовом туре национальная команда встретилась с представительницами Южной Кореи. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанок.

В составе победительниц шайбы забросили Юлия Буторина (15 минута), Мунира Саяхаткызы (34), Надежда Филимонова (43) и Анна Пяткова (50), отличившаяся в большинстве 5х3. У кореянок голами отметились Пак Джон Га (12) и Ли Ын Чи (41).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Буторину.

Победа позволила отечественной команде набрать три очка и войти в число промежуточных лидеров. Во втором туре казахстанки сыграют с итальянками, матч начнется 10 апреля в 17:00 по времени Астаны.

Также в дивизионе IB выступают Латвия, Великобритания и Словения. Сильнейшая команда получит повышение в классе и выйдет в лигу IA. Сборная, которая займет шестое место, вылетит в менее статусный дивизион.

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