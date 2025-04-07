Сборная Казахстана по хоккею проиграла матч перед стартом на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана потерпела поражение в товарищеском матче перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Национальная команда встретилась с Великобританией на льду соперниц. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки. В КФХ не огласили авторов заброшенных шайб.

Эта встреча прошла в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе IB, который с 9 по 15 апреля пройдет в британском Дамфрисе. Сборная Казахстана будет соперничать с Великобританией, Италией, Южной Кореей, Латвией и Словенией. Победитель группы получит повышение в классе и выйдет в дивизион IA.

Расписание матчей казахстанок на турнире мы публиковали в отдельном материале. Отметим, что в прошлом году национальная команда выиграла дивизион IIA, благодаря чему поднялась в более высокую лигу.

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