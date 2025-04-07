Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею проиграла матч перед стартом на чемпионате мира

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Женская сборная Казахстана потерпела поражение в товарищеском матче перед чемпионатом мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Национальная команда встретилась с Великобританией на льду соперниц. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяек площадки. В КФХ не огласили авторов заброшенных шайб.

Эта встреча прошла в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе IB, который с 9 по 15 апреля пройдет в британском Дамфрисе. Сборная Казахстана будет соперничать с Великобританией, Италией, Южной Кореей, Латвией и Словенией. Победитель группы получит повышение в классе и выйдет в дивизион IA.

Расписание матчей казахстанок на турнире мы публиковали в отдельном материале. Отметим, что в прошлом году национальная команда выиграла дивизион IIA, благодаря чему поднялась в более высокую лигу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233730-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-match-pered-startom-na-chempionate-mira/