Сборная Казахстана по хоккею узнала расписание матчей на чемпионате мира

Национальная женская сборная Казахстана по хоккею примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

С 9 по 15 апреля в британском городе Дамфрисе пройдет женский чемпионат мира в дивизионе IB. Отечественные спортсменки поборются за выход в дивизион IA с командами Кореи, Италии, Великобритании, Латвии и Словении.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:

09.04.2025 – 17:00 – Казахстан – Корея

10.04.2025 – 17:00 – Италия – Казахстан

13.04.2025 – 00:00 – Казахстан – Великобритания (в ночь с 12 на 13 апреля)

13.04.2025 – 20:30 – Латвия – Казахстан

15.04.2025 – 17:00 – Словения – Казахстан

Напомним, в этом сезоне казахстанские хоккеистки завоевали серебряную медаль Зимних Азиатских игр в китайском городе Харбине.

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