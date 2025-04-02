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Сборная Казахстана по хоккею узнала расписание матчей на чемпионате мира

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Женская сборная Казахстана по хоккею
Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: пресс-служба Федерации хоккея РК

Национальная женская сборная Казахстана по хоккею примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

С 9 по 15 апреля в британском городе Дамфрисе пройдет женский чемпионат мира в дивизионе IB. Отечественные спортсменки поборются за выход в дивизион IA с командами Кореи, Италии, Великобритании, Латвии и Словении.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:

  • 09.04.2025 – 17:00 – Казахстан – Корея
  • 10.04.2025 – 17:00 – Италия – Казахстан
  • 13.04.2025 – 00:00 – Казахстан – Великобритания (в ночь с 12 на 13 апреля)
  • 13.04.2025 – 20:30 – Латвия – Казахстан
  • 15.04.2025 – 17:00 – Словения – Казахстан

Напомним, в этом сезоне казахстанские хоккеистки завоевали серебряную медаль Зимних Азиатских игр в китайском городе Харбине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2232440-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-uznala-raspisanie-matchey-na-chempionate-mira/