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Овечкин забросил еще одну шайбу: до рекорда Гретцки осталось два гола

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Российский хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Josh Lavallee/NHLI via Getty Images

Россиянин Александр Овечкин продвинулся в гонке за званием лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает 39-летний форвард, проиграл на выезде "Каролине Харрикейнз" со счетом 1:5. Единственную шайбу столичной команды забросил именно Овечкин, реализовавший большинство.

Теперь в активе россиянина 892 гола в регулярных чемпионатов НХЛ. Ему осталось две заброшенные шайбы до рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) и три — до единоличного достижения.

Матч с "Каролиной" стал для Овечкина третьим подряд, в котором он отметился голом. Всего в нынешнем сезоне россиянин набрал 66 очков (39 шайб + 27 голевых передач) в 59 играх.

До конца регулярного чемпионата "Вашингтону" осталось провести семь матчей. Ранее команда обеспечила себе выход в плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2232792-ovechkin-zabrosil-eshche-odnu-shaybu-do-rekorda-gretcki-ostalos-dva-gola/