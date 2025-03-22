Домашним поражением и рекордом КХЛ завершился сезон "Барыса"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичный коллектив проводил заключительную встречу в сезоне 2024/2025 на льду домашней "Барыс Арены" против уфимского "Салавата Юлаева".

Встреча завершилась поражением подопечных Галыма Мамбеталиева со счетом 1:4.

Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил Аслан Жусупбеков, которому ассистировали Илья Хохлов и Динмухаммед Кайыржан.

За победителей голами отметились Алексей Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джошуа Ливо. Последний забросил 49-ю шайбу в нынешнем розыгрыше и побил снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат

Таким образом, "Барыс" завершил сезон с 14 победами и 54 поражениями в регулярном чемпионате. Астанчане набрали 35 очков и заняли итоговое последнее место в таблице КХЛ.

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