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Домашним поражением и рекордом КХЛ завершился сезон "Барыса"

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Момент матча "Барыс" - "Салават Юлаев"
Момент матча "Барыс" - "Салават Юлаев". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичный коллектив проводил заключительную встречу в сезоне 2024/2025 на льду домашней "Барыс Арены" против уфимского "Салавата Юлаева".

Встреча завершилась поражением подопечных Галыма Мамбеталиева со счетом 1:4.

Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил Аслан Жусупбеков, которому ассистировали Илья Хохлов и Динмухаммед Кайыржан.

За победителей голами отметились Алексей Хмелевский, Шелдон Ремпал, Скотт Уилсон и Джошуа Ливо. Последний забросил 49-ю шайбу в нынешнем розыгрыше и побил снайперский рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат

Таким образом, "Барыс" завершил сезон с 14 победами и 54 поражениями в регулярном чемпионате. Астанчане набрали 35 очков и заняли итоговое последнее место в таблице КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2230128-domashnim-porazheniem-zavershilsya-sezon-barysa-v-khl/