"Барыс" отыграл отставание в три гола и одержал победу в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" с волевой победы начал заключительную выездную серию в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг казахстанская команда встретилась с владивостокским "Адмиралом". Основное время встречи завершилось со счетом 4:4, при этом гости дважды уступали с разницей в три гола.

В составе астанчан по шайбе забросили Алихан Омирбеков (27 минута), Семен Симонов (43), Михаил Рахманов (49, в большинстве) и Адиль Бекетаев (60, в большинстве 6х4). У хозяев голами отметились Либор Шулак (3), Джек Родевальд (9, в большинстве), Павел Шэн (22) и Даниил Гутик (29).

В овертайме в формате 3х3 команды не выявили победителя. В серии буллитов астанчане оказались сильнее. Буллиты реализовали Михаил Рахманов, Всеволод Логвин, Адиль Бекетаев и Роман Старченко, в активе которого победная попытка.

Победа позволила "Барысу" набрать 35 очков. Команда по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции и всей лиге.

Следующий матч астанчане проведут 15 марта с хабаровским "Амуром". Выездную серию "Барыс" закроет игрой с новосибирской "Сибирью", а в заключительных встречах регулярного чемпионата примет казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

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