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"Барыс" проиграл два матча за день с общим счетом 5:16

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Матч "Барыса" и "Авангарда" в КХЛ 3х3
Матч "Барыса" и "Авангарда". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел два поражения за один день в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье казахстанская команда встретилась с омским "Авангардом" и магнитогорским "Металлургом". Оба матча выиграли российские клубы.

Сначала "Барыс" разгромно уступил "Авангарду" — 1:9. Единственную шайбу в составе астанчан забросил Руслан Оспанов, который открыл счет.

Затем "Барыс" потерпел поражение от "Металлурга" — 4:7. В этой встрече у астанчан дублем отметился Станислав Александров, по голу забили Вячеслав Колесников и Дмитрий Макеев.

В активе "Барыса" осталось 17 очков. Команда по-прежнему замыкает таблицу и своего дивизиона, и всей лиги, в которой участвуют еще семь клубов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2226701-barys-proigral-dva-matcha-za-den-s-obshchim-schetom-5-16/