"Барыс" одержал победу в новом чемпионате от КХЛ

Астанинский "Барыс" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в субботу в Москве. "Барыс" одержал победу со счетом 6:4 благодаря хет-трику Вячеслава Колесникова, а также голам Дмитрия Макеева, Станислава Александрова и Станислава Филиппенко.

В еще одном матче игрового дня астанчане потерпели поражение от магнитогорского "Металлурга" в серии буллитов с итоговым счетом 4:5. Заброшенными шайбами у казахстанской команды отметились Руслан Оспанов, Станислав Александров, Вячеслав Колесников и Али Касенов (реализованный буллит).

Теперь в активе "Барыса" 17 очков. Однако астанчане по-прежнему занимают последнее место и в своем дивизионе, и во всей лиге, где участвуют еще семь команд.

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