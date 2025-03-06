"Барыс" одержал вторую победу за три матча в КХЛ

Астанинский "Барыс" на домашнем льду обыграл новосибирскую "Сибирь" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на "Барыс Арене" в столице завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первую шайбу в составе астанчан в большинстве забросил Алихан Асетов (18 минута). Затем в равных составах отличился Всеволод Логвин (28). Окончательный счет установил Никита Сетдиков, дважды поразивший пустые ворота на 60-й минуте. Автором единственного гола гостей стал Георгий Белоусов (32).

Победа стала для "Барыса" второй за последние три матча. Команда набрала 33 очка и продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции и всей лиги.

Следующий матч астанчане проведут 8 марта на домашнем льду против московского ЦСКА. Напомним, "Барыс" не претендует на попадание в плей-офф КХЛ.

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