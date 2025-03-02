"Барыс" потерпел одно из крупнейших поражений в текущем сезоне КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел разгромное поражение на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила в Челябинске против местного "Трактора" и завершилась разгромным поражением казахстанского коллектива со счетом 0:8.
Хет-трик в составе победителей оформил Александр Кадейкин, автором двух заброшенных шайб стал Виталий Кравцов, по одному голу на счету Семена Дер-Аргучинцева, Михаила Горюнов-Рольгизера и Максима Шабанова.
Подопечные Галыма Мамбеталиева располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции и всей Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч "Барыс" проведет на домашнем стадионе в Астане 6 марта против новосибирской "Сибири".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2224860-barys-poterpel-odno-iz-krupneyshih-porazheniy-v-v-tekushchem-sezone-khl/