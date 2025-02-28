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"Барыс" вырвал волевую победу и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Астанинский клуб "Барыс" одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды была тольяттинская "Лада". Встреча проходила на выезде и завершилась победой "Барыса" со счетом 3:2 (Б).

Счет на 9-й минуте первого периода открыли хозяева площадки. "Ладу" вперед вывел Никита Михайлов. Спустя минуту Кирил Панюков сравнял единицы на табло.

Во второй половине третьего периода Роман Старченко в равных составах вывел астанинский клуб в лидеры. Под занавес матча российская команда смогла отыграться.

Игра перешла в овертайм, который не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее был астанинский коллектив. Решающий бросок нанес защитник "Барыса" Адиль Бекетаев.

Следующую встречу подопечные Галыма Мамбеталиева проведут также в гостях 2 марта против челябинского "Трактора".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2224619-barys-vyrval-volevuyu-pobedu-i-prerval-devyatimatchevuyu-seriyu-porazheniy-v-khl/