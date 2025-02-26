"Барыс" продлил серию поражений в КХЛ до девяти матчей

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды в выездном матче стал магнитогорский "Металлург".

Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:4.

Единственную шайбу за астанинский клуб забил Семен Симонов с передачи Динмухаммеда Кайыржана и Илья Хохлов.

В составе победителей авторами голов стали Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон

Для "Барыса" это девятое поражение подряд. На данный момент подопечные Галыма Мамбеталиева имеют в своем активе 29 очков и располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции и всей лиги.

Следующую встречу отечественный коллектив проведет также на выезде 28 февраля против "Лады" из Тольятти.

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