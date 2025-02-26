"Барыс" продлил серию поражений в КХЛ до девяти матчей

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником столичной команды в выездном матче стал магнитогорский "Металлург".
Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:4.
Единственную шайбу за астанинский клуб забил Семен Симонов с передачи Динмухаммеда Кайыржана и Илья Хохлов.
В составе победителей авторами голов стали Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон
Для "Барыса" это девятое поражение подряд. На данный момент подопечные Галыма Мамбеталиева имеют в своем активе 29 очков и располагаются на последнем месте в таблице Восточной конференции и всей лиги.
Следующую встречу отечественный коллектив проведет также на выезде 28 февраля против "Лады" из Тольятти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2223987-barys-prodlil-seriyu-porazheniy-v-khl-do-devyati-matchey/