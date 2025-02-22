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"Барыс" потерпел восьмое подряд поражение в КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Адмирал"
Момент матча "Барыс" - "Адмирал". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды был "Адмирал" (Владивосток). Встреча проходила на домашнем льду "Барыс арены" и завершилась со счетом 2:4.

Забитыми шайбами в составе столичного коллектива отметились Роман Старченко и Динмухаммед Кайыржан.

За победителей авторами голов стали Никита Сошников, Степан Старков, Егор Петухов и Аркадий Шестаков.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это стало восьмым поражением подряд. На данный момент астанинцы замыкают таблицу Восточной конференции, имея в своем активе 29 очков.

Следующую встречу "Барыс" проведет 26 февраля на выезде против магнитогорского "Металлурга".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2222954-barys-poterpel-vosmoe-podryad-porazhenie-v-khl/