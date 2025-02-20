"Барыс" разгромно проиграл матч и продлил серию поражений в КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел разгромное поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды по домашнему матчу была череповецкая "Северсталь". Матч проходил на "Барыс арене" и завершился поражением астанинского клуба с разгромным счетом 2:6.

Забитыми шайбами в составе казахстанского коллектива отметились Роман Старченко и Семен Симонов. Авторами голов за "Северсталь" стали Руслан Абросимов, Николай Буренов, Алексей Кручинин, Михаил Ильин, Кирилл Пилипенко и Андрей Чуркин.

Подопечные Галыма Мамбеталиева потерпели седьмое поражение подряд. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции и всей лиги, имея в активе 29 очков.

Следующий матч "Барыс" проведет также на домашнем льду 22 февраля против ХК "Адмирал".

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