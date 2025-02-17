Поражением завершился домашний матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником столичного коллектива по домашнему матчу был магнитогорский "Металлург". Матч прошел на льду "Барыс арены" и завершился поражением астанинской команды со счетом 1:3.
Единственный гол в составе "Барыса" забил нападающий Михаил Рахманов.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Алексей Маклюков, Андрей Козлов и Денис Зернов.
Для подопечных Галыма Мамбеталиева это уже шестое поражение подряд. На данный момент столичный клуб занимает последнее место в таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в своем активе 29 очков.
"Барыс" потерял математические шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221515-porazheniem-zavershilsya-domashniy-match-barysa-v-khl/