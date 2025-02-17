Поражением завершился домашний матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива по домашнему матчу был магнитогорский "Металлург". Матч прошел на льду "Барыс арены" и завершился поражением астанинской команды со счетом 1:3.

Единственный гол в составе "Барыса" забил нападающий Михаил Рахманов.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Алексей Маклюков, Андрей Козлов и Денис Зернов.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это уже шестое поражение подряд. На данный момент столичный клуб занимает последнее место в таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в своем активе 29 очков.

"Барыс" потерял математические шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.