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Поражением завершился домашний матч "Барыса" в КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Металлург"
Момент матча "Барыс" - "Металлург". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива по домашнему матчу был магнитогорский "Металлург". Матч прошел на льду "Барыс арены" и завершился поражением астанинской команды со счетом 1:3.

Единственный гол в составе "Барыса" забил нападающий Михаил Рахманов.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Алексей Маклюков, Андрей Козлов и Денис Зернов.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это уже шестое поражение подряд. На данный момент столичный клуб занимает последнее место в таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея в своем активе 29 очков.

"Барыс" потерял математические шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221515-porazheniem-zavershilsya-domashniy-match-barysa-v-khl/