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Разгромным поражением завершился матч "Барыса" с прямым конкурентом в КХЛ

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Вратарь ХК "Барыс" Никита Бояркин
Вратарь ХК "Барыс" Никита Бояркин. Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел разгромное поражение от хабаровского "Амура" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Платинум арене" в Хабаровске и завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:0.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Владислав Баруллин и по одному голу в свой актив записали Иван Мищенко, Артур Гиздатуллин и Девин Броссо.

Таким образом, "Барыс" увеличил отставание от "Амура" в таблице Восточной конференции КХЛ на четыре очка. С 28-ю баллами подопечные Галыма Мамбеталиева замыкают список.

Следующий матч астанинский клуб проведет также на выезде 4 февраля против "Адмирала" из Владивостока.

Отметим, в этой игре столичный коллектив играл без многих лидеров команды, которые отправились в составе национальной сборной Казахстана на зимние Азиатские игры в Харбине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217285-razgromnym-porazheniem-zavershilsya-match-barysa-s-pryamym-konkurentom-v-khl/