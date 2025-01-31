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"Барыс" без ряда лидеров с поражения начал выездную серию

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Казахстанский хоккеист Никита Бояркин
Никита Бояркин. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда начала выездную серию без 12 игроков основного состава, большинство из которых готовятся к Азиаде-2025 в расположении сборной Казахстана.

В итоге матч завершился победой российской команды со счетом 5:1. Дубль оформил Константин Окулов (8, 17 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве. По голу себе в актив занесли Игорь Мартынов (7), Илья Каблуков (49) и Райан Спунер (56).

Единственную шайбу гостей забросил Батырлан Муратов (27) с передачи Станислава Бочарова.

"Барыс" с 28 очками после 51 матча замыкает турнирную таблицу Восточной конференции и всей лиги. Следующую встречу астанчане проведут 2 февраля на выезде с хабаровским "Амуром".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217069-barys-bez-ryada-liderov-s-porazheniya-nachal-vyezdnuyu-seriyu/