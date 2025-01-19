Одиннадцатым поражением подряд завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" стартовал с поражения в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива выступил ярославский "Локомотив". Встреча проходила на домашнем льду "Барыс арены" и завершилась со счетом 0:3 в пользу российской команды.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Александр Радулов и один гол в свой актив записал Байрон Фрэз.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это 11-е поражение подряд в регулярного чемпионате КХЛ. На данный момент астанинцы опустились в таблице Восточной конференции и всей лиги на последнее место. В их активе 25 очков в 47 играх.

В следующем матче "Барыс" на своем льду примет "Адмирал" из Владивостока. Встреча пройдет 23 января в 19:00 по казахстанскому времени.

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