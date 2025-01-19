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Одиннадцатым поражением подряд завершился матч "Барыса" в КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Локомотив"
Момент матча "Барыс" - "Локомотив". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" стартовал с поражения в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива выступил ярославский "Локомотив". Встреча проходила на домашнем льду "Барыс арены" и завершилась со счетом 0:3 в пользу российской команды.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Александр Радулов и один гол в свой актив записал Байрон Фрэз.

Для подопечных Галыма Мамбеталиева это 11-е поражение подряд в регулярного чемпионате КХЛ. На данный момент астанинцы опустились в таблице Восточной конференции и всей лиги на последнее место. В их активе 25 очков в 47 играх.

В следующем матче "Барыс" на своем льду примет "Адмирал" из Владивостока. Встреча пройдет 23 января в 19:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2213001-odinnadcatym-porazheniem-podryad-zavershilsya-match-barysa-v-khl/

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