"Барыс" пропустил семь шайб и проиграл в матче нового чемпионата КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" провел заключительный матч пятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником по заключительному матчу пятого тура был магнитогорский "Металлург". Встреча проходила на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась со счетом 1:7 в пользу российской команды.

Единственной забитой шайбой в составе "Барыса" отметился Константин Пушкарев.

После пятого тура астанинский коллектив занимает третью строчку в дивизионе Fonbet, имея в своем активе 10 очков. "Металлург" продолжает возглавлять квартет, набрав 24 балла. Второе место занимает уфимский "Салават Юлаев", которые заработали 12 очков. Замыкает группу омский "Авангард". В их активе 8 баллов.

Чемпионат КХЛ 3х3 продолжится 23 января, матчами шестого тура.

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