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"Барыс" с разгромным счетом обыграл лидера нового чемпионата КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Астанинский клуб "Барыс" одержал разгромную победу над магнитогорским "Металлургом" в рамках чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" проводил третий матч в рамках пятого тура против лидера дивизиона Fonbet "Металлурга" из Магнитогорска. Встреча проходила на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась победой столичного коллектива со счетом 6:1.

Забитыми шайбами за казахстанскую команду дважды отметились Али Касенов и Саян Данияр, по одному голу в свой актив записали Абай Мангисбаев и Константин Пушкарев.

"Барыс" набрал после трех матчей пятого тура восемь очков и замыкает дивизион Fonbet.

Очередные матчи пятого тура астанинский клуб проведет завтра против казанского "Ак Барса" и минского Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212535-barys-s-razgromnym-schetom-obygral-lidera-novogo-chempionata-khl/

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