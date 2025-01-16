Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" потерпел два поражения подряд в новом чемпионате КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс
ХК "Барыс. Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" с двух поражений стартовал в пятом туре чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовые встречи пятого тура традиционно проходили на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Оппонентами по первому игровому дню у казахстанской команды были минское "Динамо" и казанский "Ак Барс".

В первой игре против клуба из Беларуси "Барыс" уступил со счетом 2:3. Забитыми шайбами в составе астанинского коллектива отметились Константин Пушкарев и Саян Данияр.

В следующей встрече отечественная команда потерпела разгромное сухое поражение от "Ак Барса" со счетом 0:6.

На данный момент "Барыс" занимает последнее место в дивизионе Fonbet, имея в активе шесть очков.

Следующий матч астанинцы проведут уже завтра против магнитогорского "Металлурга", которые возглавляют группу с 20-ю баллами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212254-barys-poterpel-dva-porazheniya-podryad-v-novom-chempionate-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie