"Барыс" потерпел два поражения подряд в новом чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" с двух поражений стартовал в пятом туре чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовые встречи пятого тура традиционно проходили на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Оппонентами по первому игровому дню у казахстанской команды были минское "Динамо" и казанский "Ак Барс".

В первой игре против клуба из Беларуси "Барыс" уступил со счетом 2:3. Забитыми шайбами в составе астанинского коллектива отметились Константин Пушкарев и Саян Данияр.

В следующей встрече отечественная команда потерпела разгромное сухое поражение от "Ак Барса" со счетом 0:6.

На данный момент "Барыс" занимает последнее место в дивизионе Fonbet, имея в активе шесть очков.

Следующий матч астанинцы проведут уже завтра против магнитогорского "Металлурга", которые возглавляют группу с 20-ю баллами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.