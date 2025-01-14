Казахстанские хоккеистки вновь проиграли с разницей в 10 шайб на Универсиаде-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд крупное поражение на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.
Команда в рамках группы В встретилась в Турине с Чехией. Матч завершился поражением казахстанок со счетом 1:11.
Единственную шайбу отечественной сборной забросила Александра Шегай на 38-й минуте.
В составе чешек голами по хет-трику оформили Александра Халунова (8, 49, 53 минуты), которая свой второй гол забила в большинстве, и Барбора Бартакова (9, 37, 41). Дублями отметились Хана Хаасова (1, 26) и Патриция Скорпикова (3, 35), еще одну шайбу забросила Анна Ваничкова (18).
Победа позволила сборной Чехии набрать максимальные шесть очков после двух туров и обеспечить себе выход в полуфинал, куда попадают по две сильнейшие команды из каждой группы.
Казахстанки без набранных очков замыкают таблицу и почти лишились математических шансов на плей-офф. Последний матч группового этапа команда проведет 16 января против сборной США.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2211636-kazahstanskie-hokkeistki-vnov-proigrali-s-raznicey-v-10-shayb-na-universiade-2025/