Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую крупную победу на Универсиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею разгромно выиграла второй матч на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник в рамках группы А команда встретилась с Южной Кореей в городе Пинероло. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу казахстанцев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Панченко (10 минута, в меньшинстве), Николай Шульга (12), Руслан Демин (19, в большинстве), Андрей Буяльский (36), Кирилл Никитин (39, в большинстве), Семен Симонов (52) и Денис Чапоров (57).

Автором единственного гола сборной Южной Кореи стал Син Дон Хьюн (52), который отличился в меньшинстве.

Победа позволила казахстанцам набрать максимальные шесть очков после двух матчей и возглавить таблицу. Напомним, в первой встрече команда разгромила Швецию.

В ночь с 15 на 16 января по времени Астаны сборная Казахстана сыграет с Канадой. Два дня спустя состоится матч с Чехией. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды группы.

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