"Барыс" упустил победу на последних секундах матча и потерпел десятое поражение подряд

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в выездном матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива в рамках выездного матча был казанский "Ак Барс". Встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4.

Авторами забитых шайб в составе казахстанской команды стали Иван Николишин, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов и Алихан Асетов. За казанцев отличились Александр Барабанов, Артемий Князев, Дмитрий Яшкин и Николас Петан.

"Барыс" продлил серию поражений в Континентальной хоккейной лиге до десяти матчей подряд.

На данный момент астанинский клуб занимает предпоследнюю строчку Восточной конференции, опережая только хабаровский "Амур".

Следующую встречу "Барыс" проведет на домашнем льду 19 января против ярославского "Локомотива".

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