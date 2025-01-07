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"Барыс" продлил серию поражений в КХЛ до восьми матчей

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момент матча "Барыс" - "Автомобилист"
момент матча "Барыс" - "Автомобилист". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды был екатеринбургский "Автомобилист". Встреча проходила на льду "Барыс арены" и завершилась со счетом 2:3 (Б) в пользу российского клуба.

Счет на третьей минуте первого периода в равных составах открыл Алексей Бывальцев с передачи бывшего игрока "Барыса" Джесси Блэкера и Никиты Трямкина.

К середине второго отрезка хоккеист "Автомобилиста" Кирилл Воробьев был удален с площадки за задержку соперника клюшкой. После чего защитник казахстанской команды Адиль Бекетаев смог сравнять счет в большинстве.

Равный счет продержался до завершения второго периода. "Барыс" получил штраф за нарушение численного состава на площадке. За сорок секунд до сирены Семен Кизимов воспользовался большинством и снова вывел "Автомобилист" вперед. Хоккеисты астанинского коллектива ответили на это голом на 15-й минуте заключительной двадцатиминутке. Никита Сетдиков вернул команду в игру.

Основное игровое время завершилось со счетом 2:2. Овертайм также не выявил победителя. Исход матча решился в серии буллитов, в которой точнее были хоккеисты "Автомобилиста".

Следующую встречу подопечные Галыма Мамбеталиева проведут 9 января на выезде против "Лады" из Тольятти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2209086-barys-prodlil-seriyu-porazheniy-v-khl-do-vosmi-matchey/

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