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"Барыс" потерпел поражение в матче новой лиги КХЛ

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"Барыс" хоккей клубының ойыншысы Константин Пушкарев
"Барыс" хоккей клубының ойыншысы Константин Пушкарев. Фото: hcbarys.kz

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел заключительный матч третьего тура чемпионата формата 3х3 Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В завершающей встрече третьего тура чемпионата КХЛ 3х3 "Барыс" сыграл против казанского "Ак Барса". Матч завершился победой оппонентов со счетом 5:3. Забитыми шайбами за астанинскую команду отметились Темирлан Китаров, Дмитрий Макеев и Константин Пушкарев.

В рамках этого тура столичный коллектив одержал одну победу над магнитогорским "Металлурга" и потерпел пять поражений.

На данный момент "Барыс" занимает пятое место (из восьми команд) в общей сводной таблице лиги, имея в своем активе шесть очков.

Следующий, четвертый, тур пройдет с 9-го по 12 января в Москве на ледовом комплексе "Южный Лед".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2208708-barys-poterpel-porazhenie-v-matche-novoy-ligi-khl/

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