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Разгромным поражением завершился первый матч "Барыса" в 2025 году

Опубликовано:

Барыс
Барыс. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" проиграл в первом домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичной команды в первом матче в 2025 году выступила "Лада" из Тольятти. Встреча проходила на домашнем льду стадиона "Барыс арена" и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 0:5.

Забитыми шайбами в составе победителей матча дважды отметился Егор Черников и по одному голу на свой счет записали Даниил Юртайкин, Денис Баранцев и Александр Волков.

Для "Барыса" это шестое поражение подряд. На данный момент подопечные Галыма Мамбеталиева занимают предпоследнюю строчку в таблице Восточной конференции.

Следующую встречу столичные хоккеисты проведут также на домашней площадке против екатеринбургского "Автомобилиста" 7 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2208417-razgromnym-porazheniem-zavershilsya-pervyy-match-barysa-v-2025-godu/

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