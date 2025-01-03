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"Барыс" одержал волевую победу в матче чемпионата КХЛ 3х3

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Қазақ тілінде оқу
ХК "Барыс" в матче чемпионата 3х3
ХК "Барыс" в матче чемпионата 3х3. Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Столичный хоккейный клуб «Барыс» провел два матча в рамках третьего тура чемпионата Континентальной лиги 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Астанинский клуб проводил обе встречи третьего тура лиги 3х3 в Москве на стадионе «Южный Лед» против челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

Первую игру столичный коллектив проводил против хоккеистов из Челябинска. Этот матч завершился поражением «Барыса» со счетом 3:7. Забитыми шайбами за казахстанский коллектив отметились Карим Кажибеков, Александр Перкин и Марат Сагымбаев.

Во втором игровом поединке против «Металлурга» хоккеисты из Астаны смогли вырвать победу со счетом 6:5. Автором четырех голов стал Константин Пушкарев, еще по одной шайбе забили Арыстан Амырканов и Карим Кажибеков.

Матчи третьего тура чемпионата КХЛ 3х3 продолжатся завтра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207826-barys-oderzhal-volevuyu-pobedu-v-matche-chempionata-3h3/

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